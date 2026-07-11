Роберт Уиттакер — Никита Крылов: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт турнир UFC 329. Старт ивента запланирован на 00:00 мск, главный кард начнётся в 4:00 мск. В рамках турнира в прелимах состоится бой средневесов — Роберта Уиттакера и россиянина Никиты Крылова.
Ориентировочное время начала боя — 3:20 мск. Прямую трансляцию боя и всего шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass.
Напомним, в главном бою вечера состоится возвращение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который проведёт реванш с Максом Холлоуэем.
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