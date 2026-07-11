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Реванш Одилова и Мамашова станет соглавным событием турнира ACA 206 в Москве

Реванш Одилова и Мамашова станет соглавным событием турнира ACA 206 в Москве
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Поединок в среднем весе между представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым и киргизским бойцом Алтынбеком Мамашовым утверждён в качестве соглавного ACA 206, о чём сообщили в пресс-службе российского промоушена.

Турнир состоится 15 августа 2026 года на «ЦСКА-Арена» в Москве.

Данное противостояние станет второй очной встречей спортсменов спустя 10 лет. Первая встреча Одилова и Мамашова, прошедшая в 2016 году, завершилась ничейным результатом. В активе 33-летнего Фаридуна Одилова 20 побед, четыре поражения и две ничьих в профессиональных смешанных единоборствах. На счету 31-летнего Алтынбека Мамашова 20 побед, пять поражений и одна ничья.

Главным событием вечера ACA 206 станет титульный бой в тяжёлом весе между россиянином Алиханом Вахаевым и иранцем Амиром Алиакбари.

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