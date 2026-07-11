Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Президент АСА: UFC не будет рисковать и ставить Царукяна против Гейджи

Президент АСА: UFC не будет рисковать и ставить Царукяна против Гейджи
Комментарии

Президент российского промоушена АСА Магомед Бибулатов ответил, дадут ли Арману Царукяну титульный бой с Джастином Гейджи.

«Совсем недавно в UFC не было ни одного чемпиона из США, а сейчас их двое – Гейджи и Стрикленд. Сомневаюсь, что в организации будут рисковать и ставить против Гейджи Царукяна. Арман заслужил свой чемпионский шанс. Но станут ли в UFC рисковать своим чемпионом – другой вопрос. Думаю, в UFC дождутся исхода боя Макгрегора и Холлоуэя. Да, они дерутся в полусреднем весе, но тем не менее… Есть ещё один зрелищный боец, который дерётся в стойке – Маурисио Руффи. Может быть, ему дадут шанс. Я надеюсь, что в UFC опять не опрокинут Царукяна», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
UFC 329: Конор готов к грандиозному возвращению! Но Холлоуэю нужна победа. LIVE
Live
UFC 329: Конор готов к грандиозному возвращению! Но Холлоуэю нужна победа. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android