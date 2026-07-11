Президент АСА: UFC не будет рисковать и ставить Царукяна против Гейджи

Президент российского промоушена АСА Магомед Бибулатов ответил, дадут ли Арману Царукяну титульный бой с Джастином Гейджи.

«Совсем недавно в UFC не было ни одного чемпиона из США, а сейчас их двое – Гейджи и Стрикленд. Сомневаюсь, что в организации будут рисковать и ставить против Гейджи Царукяна. Арман заслужил свой чемпионский шанс. Но станут ли в UFC рисковать своим чемпионом – другой вопрос. Думаю, в UFC дождутся исхода боя Макгрегора и Холлоуэя. Да, они дерутся в полусреднем весе, но тем не менее… Есть ещё один зрелищный боец, который дерётся в стойке – Маурисио Руффи. Может быть, ему дадут шанс. Я надеюсь, что в UFC опять не опрокинут Царукяна», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.