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Мурат Гассиев — Питер Кадиру: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 21:25 мск

Мурат Гассиев — Питер Кадиру: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 21:25 мск
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В субботу, 11 июля, в 21:25 мск начнётся прямая онлайн-трансляция поединка между чемпионом мира по версии WBA в супертяжёлом весе Муратом Гассиевым и немецким атлетом атлетом Питером Кадиру.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мурат Гассиев — Питер Кадиру
11 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Мурат Гассиев
Не началось
Питер Кадиру

Поединок Мурата и Питера возглавляет кард турнира IBA.Pro 19 на «ВТБ Арене» в Москве.

Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион 2016 года и чемпион мира 2015-го Тони Йока, но француз за несколько дней до боя получил травму спины и снялся с поединка. В качестве замены рассматривался британец Джо Джойс, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, который проведёт бой с россиянином Артёмом Сусленковым в соглавном событии вечера, однако Джойс отказался от смены соперника. В итоге на коротком уведомлении на бой вышел представитель Германии Питер Кадиру.

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