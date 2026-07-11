Мурат Гассиев — Питер Кадиру: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 21:25 мск

В субботу, 11 июля, в 21:25 мск начнётся прямая онлайн-трансляция поединка между чемпионом мира по версии WBA в супертяжёлом весе Муратом Гассиевым и немецким атлетом атлетом Питером Кадиру.

Поединок Мурата и Питера возглавляет кард турнира IBA.Pro 19 на «ВТБ Арене» в Москве.

Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион 2016 года и чемпион мира 2015-го Тони Йока, но француз за несколько дней до боя получил травму спины и снялся с поединка. В качестве замены рассматривался британец Джо Джойс, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, который проведёт бой с россиянином Артёмом Сусленковым в соглавном событии вечера, однако Джойс отказался от смены соперника. В итоге на коротком уведомлении на бой вышел представитель Германии Питер Кадиру.