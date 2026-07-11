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Роберт Уиттакер — Никита Крылов: ориентировочное время начала боя — 3:20 мск

Роберт Уиттакер — Никита Крылов: ориентировочное время начала боя — 3:20 мск
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В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт турнир UFC 329. В рамках турнира в прелимах состоится бой между австралийцем Робертом Уиттакером и россиянином Никитой Крыловым. Ориентировочное начало их поединка — 3:20 мск. Прямую трансляцию боя и всего шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Никита Крылов

Австралиец — бывший чемпион в средней весовой категории (до 84 кг), в ней он владел титулом UFC с 2017 по 2019 год.

Крылов провёл в UFC 12 боёв, одержав девять побед. В последнем поединке в октябре 2025 года он победил американского атлета Доминика Рейеса раздельным решением судей.

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