Роберт Уиттакер — Никита Крылов: ориентировочное время начала боя — 3:20 мск

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт турнир UFC 329. В рамках турнира в прелимах состоится бой между австралийцем Робертом Уиттакером и россиянином Никитой Крыловым. Ориентировочное начало их поединка — 3:20 мск. Прямую трансляцию боя и всего шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass.

Австралиец — бывший чемпион в средней весовой категории (до 84 кг), в ней он владел титулом UFC с 2017 по 2019 год.

Крылов провёл в UFC 12 боёв, одержав девять побед. В последнем поединке в октябре 2025 года он победил американского атлета Доминика Рейеса раздельным решением судей.