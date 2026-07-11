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Конор Макгрегор — Алексу Перейре: оставь это поражение позади и двигайся дальше

Конор Макгрегор — Алексу Перейре: оставь это поражение позади и двигайся дальше
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обратился к экс-чемпиону организации в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре, поддержав его после поражения в последнем поединке с Сирилем Ганом на UFC в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

Конор: Алекс, как брат?

Алекс: Хорошо, как ты?

Конор: [У тебя] сильная кровь, чемпионская кровь. Чемпионская. Очень хорошо. Я готов, готов к хорошему бою. Продолжай в том же духе. Не повезло в прошлый раз. Удары в затылок, я это видел. Но отпусти это. Оставь это позади и двигайся дальше, — сказал Макгрегор в ходе разговора. Видео появилось на странице UFC Europe в социальной сети Х.

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