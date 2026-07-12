Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2, реванш: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск

Поединок между легендарным ирландским бойцом и первым двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором и экс-обладателем пояса в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем ориентировочно начнётся в 6:00 мск. Их сражение возглавит кард турнира UFC 329 и пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Соперники встречались ранее в 2013 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал представитель Ирландии. Предстоящий бой пройдёт в полусредней весовой категории до 77 кг. Для Макгрегора это будет первое выступление после пятилетнего простоя — его предыдущий выход в октагон состоялся в июле 2021 года во встрече с Дастином Порье, которая завершилась для ирландца переломом ноги.