Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2, реванш: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2, реванш: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск
Комментарии

Поединок между легендарным ирландским бойцом и первым двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором и экс-обладателем пояса в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем ориентировочно начнётся в 6:00 мск. Их сражение возглавит кард турнира UFC 329 и пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Соперники встречались ранее в 2013 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал представитель Ирландии. Предстоящий бой пройдёт в полусредней весовой категории до 77 кг. Для Макгрегора это будет первое выступление после пятилетнего простоя — его предыдущий выход в октагон состоялся в июле 2021 года во встрече с Дастином Порье, которая завершилась для ирландца переломом ноги.

Материалы по теме
UFC 329: Конор возвращается! Следим за боем великого Ноториуса. LIVE
Live
UFC 329: Конор возвращается! Следим за боем великого Ноториуса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android