Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 5:30 мск

Прямая онлайн-трансляция поединка между двумя легковесами — французом Бенуа Сен-Дени и англичанином Пэдди Пимблеттом — начнётся в 5:30 мск.

Бой между Бенуа и Пэдди является соглавным на турнире UFC 329, который проходит в рамках турнира UFC 329 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение. В своём последнем бою за временный титул в лёгком весе проиграл Джастину Гейджи.

Бенуа Сен-Дени 30 лет. Француз дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и три поражения. В последнем бою техническим нокаутом одолел Дэна Хукера.