Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Комментатор UFC Джон Аник оценил форму Макса Холлоуэя перед дебютом в полусреднем весе

Комментатор UFC Джон Аник оценил форму Макса Холлоуэя перед дебютом в полусреднем весе
Комментарии

Комментатор UFC Джон Аник поделился мнением о переходе экс-чемпиона организации Макса Холлоуэя в полусредний вес перед реваншем с Конором Макгрегором на турнире UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Многие из вас знают, что ещё в 2021 году Макс Холлоуэй сказал мне, что хотел бы провести бой в среднем весе, прежде чем всё будет сказано и сделано. И я не только не удивлён видеть его в 77 кг, но меня также совершенно не удивляет, что он выглядит очень хорошо как полусредневес. Если вы видели его фото с Робертом Уиттакером, то заметили: они кажутся одного размера», — приводит слова Аника издание MMA Junkie.

Реванш Холлоуэя и Макгрегора состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и станет главным событием турнира UFC 329. Для Холлоуэя это будет первый бой в полусреднем весе — ранее он выступал в полулёгком и лёгком.

Сейчас читают:
Взвешивание UFC 329: Конор и Холлоуэй сделали вес! Главный бой вечера в силе
Взвешивание UFC 329: Конор и Холлоуэй сделали вес! Главный бой вечера в силе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android