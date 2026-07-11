Комментатор UFC Джон Аник оценил форму Макса Холлоуэя перед дебютом в полусреднем весе

Комментатор UFC Джон Аник поделился мнением о переходе экс-чемпиона организации Макса Холлоуэя в полусредний вес перед реваншем с Конором Макгрегором на турнире UFC 329.

«Многие из вас знают, что ещё в 2021 году Макс Холлоуэй сказал мне, что хотел бы провести бой в среднем весе, прежде чем всё будет сказано и сделано. И я не только не удивлён видеть его в 77 кг, но меня также совершенно не удивляет, что он выглядит очень хорошо как полусредневес. Если вы видели его фото с Робертом Уиттакером, то заметили: они кажутся одного размера», — приводит слова Аника издание MMA Junkie.

Реванш Холлоуэя и Макгрегора состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и станет главным событием турнира UFC 329. Для Холлоуэя это будет первый бой в полусреднем весе — ранее он выступал в полулёгком и лёгком.