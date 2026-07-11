Дрейк поставил $ 1 млн на победу Макгрегора в бою с Холлоуэем на UFC 329

Канадский рэпер Дрейк сделал ставку в размере $ 1 млн на победу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 329, где его соперником станет американец Макс Холлоуэй.

Музыкант опубликовал в социальных сетях скриншот купона букмекерского партнёра Stake. В случае победы Макгрегора Дрейк получит выплату в размере $ 2,85 млн, а чистый выигрыш составит $ 1,85 млн.

Макгрегор считается андердогом предстоящего поединка. Ирландец впервые за пять лет выйдет в октагон после длительного перерыва, а бой с Холлоуэем станет главным событием турнира UFC 329, который пройдёт в Лас-Вегасе.

Дрейк регулярно делает крупные ставки на спортивные события. В последние годы его пари неоднократно привлекали внимание болельщиков, из-за чего в спортивной среде даже появился неофициальный термин «проклятие Дрейка».