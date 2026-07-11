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Дрейк поставил $ 1 млн на победу Макгрегора в бою с Холлоуэем на UFC 329

Дрейк поставил $ 1 млн на победу Макгрегора в бою с Холлоуэем на UFC 329
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Канадский рэпер Дрейк сделал ставку в размере $ 1 млн на победу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 329, где его соперником станет американец Макс Холлоуэй.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Музыкант опубликовал в социальных сетях скриншот купона букмекерского партнёра Stake. В случае победы Макгрегора Дрейк получит выплату в размере $ 2,85 млн, а чистый выигрыш составит $ 1,85 млн.

Макгрегор считается андердогом предстоящего поединка. Ирландец впервые за пять лет выйдет в октагон после длительного перерыва, а бой с Холлоуэем станет главным событием турнира UFC 329, который пройдёт в Лас-Вегасе.

Дрейк регулярно делает крупные ставки на спортивные события. В последние годы его пари неоднократно привлекали внимание болельщиков, из-за чего в спортивной среде даже появился неофициальный термин «проклятие Дрейка».

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