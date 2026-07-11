Холлоуэй отреагировал на ставку Дрейка в $ 1 млн на победу Макгрегора в их бою

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе и экс-обладатель титула BMF Макс Холлоуэй отреагировал на ставку в $ 1 млн, которую сделал популярный канадский рэпер Дрейк на победу легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Я думаю, что Дрейк на самом деле фанат Макса Холлоуэя, потому что мы знаем, что происходит, когда он делает ставки. Так что спасибо Дрейку», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Соперники встречались ранее в 2013 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал представитель Ирландии. Предстоящий бой пройдёт в полусредней весовой категории до 77 кг. Для Макгрегора это будет первое выступление после пятилетнего простоя — его предыдущий выход в октагон состоялся в июле 2021 года во встрече с Дастином Порье, которая завершилась для ирландца переломом ноги.