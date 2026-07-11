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Комментатор UFC Аник назвал возвращение Макгрегора любовью к спорту, а не деньгам

Комментатор UFC Аник назвал возвращение Макгрегора любовью к спорту, а не деньгам
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на встрече с комментаторской командой UFC 329 заявил, что вернулся в октагон не ради денег, а чтобы доказать свою любовь к ММА и укрепить наследие. Об этом рассказал комментатор Джон Аник, который пообщался с ирландцем перед турниром.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Когда у тебя такая финансовая свобода, как у него, когда твой расчётный счёт в Bank of America или Bank of Ireland настолько солиден, ты не пойдёшь добровольно на то, чтобы Макс Холлоуэй врезал тебе по лицу, если только не стремишься укрепить своё наследие в ММА и доказать свою любовь к этому виду спорта. Я был под огромным впечатлением от Конора во время нашей предматчевой встречи. Я знаю, что люди больше обращают внимание на поступки, чем на слова. Но если слова о многом говорят, прислушайтесь к ним. Потому что он был великолепен», — приводит слова Аника издание MMA Junkie.

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