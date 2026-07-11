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Гарсия, Стивенсон и Бенн посетили церемонию взвешивания Макгрегора и Холлоуэя в UFC

Гарсия, Стивенсон и Бенн посетили церемонию взвешивания Макгрегора и Холлоуэя в UFC
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Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия, 29-летний американский профессиональный боксёр и непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон и 29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн посетили церемонию взвешивания турнира UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

И Стивенсон, и Бенн имеют действующие контракты с Zuffa Boxing — федерацией, которую создал президент UFC Дана Уайт.

В главном бою турнира UFC 329 легендарный ирландский боец Конор Макгрегор сразится с американским атлетом Максом Холлоуэем. Для них это будет второй очный поединок в UFC.

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