Гарсия, Стивенсон и Бенн посетили церемонию взвешивания Макгрегора и Холлоуэя в UFC

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия, 29-летний американский профессиональный боксёр и непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон и 29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн посетили церемонию взвешивания турнира UFC 329.

И Стивенсон, и Бенн имеют действующие контракты с Zuffa Boxing — федерацией, которую создал президент UFC Дана Уайт.

В главном бою турнира UFC 329 легендарный ирландский боец Конор Макгрегор сразится с американским атлетом Максом Холлоуэем. Для них это будет второй очный поединок в UFC.