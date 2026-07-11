Джон Джонс сделал прогноз на главный бой UFC 329

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Джон Джонс перед турниром UFC 329 дал прогноз на главный бой вечера между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем.

Интервьюер: Какой у тебя прогноз на главный бой?

Джонс: Думаю, Макс, скорее всего, победит просто потому, что он был более активен.

Интервьюер: Досрочно?

Джонс: Не знаю. Но я болею за то, чтобы они оба получили удовольствие от боя, — сказал Джон Джонс в интервью для UFC Paramount+. Видео было опубликовано в социальных сетях стримингового сервиса.

Реванш Макгрегора и Холлоуэя состоится в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Для Макгрегора это будет первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

Холлоуэй же в последние годы оставался активным: в 2025 году он победил Порье на UFC 318, а в марте 2026-го уступил Чарльзу Оливейре на UFC 326 в борьбе за титул BMF.