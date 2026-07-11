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Дана Уайт: Конор Макгрегор — суперзвезда, как Том Брэди и Майкл Джордан

Дана Уайт: Конор Макгрегор — суперзвезда, как Том Брэди и Майкл Джордан
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Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался о легендарном ирландском бойце Коноре Макгрегоре, который в ночь на 12 июля вернётся в октагон для поединка с Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Ты знаешь, этот парень — суперзвезда в спорте, как [Том] Брэди и [Майкл] Джордан и им подобные. Вы сидите здесь и не знаете, чего ожидать, ведь они дерутся в 170 фунтах — это меняет всё. И эти пять лет отсутствия, а также все эти вещи, что с ним проходили в это время — если Конор Макгрегор победит Макса Холлоуэя, это не хайп, это будет одним из величайших камбэков в истории спорта. Это факт, и людям это нравится», — сказал Уайт в эфире UFC on Paramount+.

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