Дана Уайт: Конор Макгрегор — суперзвезда, как Том Брэди и Майкл Джордан

Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался о легендарном ирландском бойце Коноре Макгрегоре, который в ночь на 12 июля вернётся в октагон для поединка с Максом Холлоуэем.

«Ты знаешь, этот парень — суперзвезда в спорте, как [Том] Брэди и [Майкл] Джордан и им подобные. Вы сидите здесь и не знаете, чего ожидать, ведь они дерутся в 170 фунтах — это меняет всё. И эти пять лет отсутствия, а также все эти вещи, что с ним проходили в это время — если Конор Макгрегор победит Макса Холлоуэя, это не хайп, это будет одним из величайших камбэков в истории спорта. Это факт, и людям это нравится», — сказал Уайт в эфире UFC on Paramount+.