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«Выиграет сабмишеном». Волкановски дал прогноз на бой Макгрегор — Холлоуэй

«Выиграет сабмишеном». Волкановски дал прогноз на бой Макгрегор — Холлоуэй
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски перед турниром UFC 329 дал прогноз на главный бой вечера между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Главный бой UFC 329 — Конор Макгрегор против Макса Холлоуэя. Давайте разберём. Я поставлю на Макса Холлоуэя. Очевидно, он был активен, тогда как Конор Макгрегор давно не выходил в октагон. И, знаете, в последних боях мы видели, что он по-прежнему опасен, но это уже не тот боец, которого мы привыкли видеть.

Думаю ли я, что Конор всё ещё способен показать хороший бой? Да, думаю. Но мне кажется, что Макс немного его перебьёт и, возможно, завершит поединок во втором или третьем раунде. Мне даже кажется, что здесь может получиться неожиданная победа сабмишеном. Так что вот мой неожиданный прогноз — Макс Холлоуэй выиграет сабмишеном», — заявил Волкановски в своём видео для социальной сети.

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