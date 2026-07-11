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Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт: ориентировочное время начала боя — 5:30 мск

Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт: ориентировочное время начала боя — 5:30 мск
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Поединок француза Бенуа Сен-Дени и британца Пэдди Пимблетта станет соглавным событием турнира UFC 329, который пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Ориентировочное время начала боя — 5:30 мск.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Не началось
Пэдди Пимблетт

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass. Старт турнира запланирован на 00:00 мск, главный кард начнётся в 4:00 мск.

Сен-Дени идёт на серии из четырёх побед, все из которых одержаны досрочно — два нокаута и два сабмишна. Среди его последних соперников — Бенеил Дариуш, Маурисио Руффи и Дэн Хукер.

Пимблетт возвращается после поражения от Джастина Гейджи в бою за временный титул в лёгком весе. После того боя британец опустился на девятую строчку в рейтинге дивизиона, тогда как Сен-Дени занимает пятую позицию.

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