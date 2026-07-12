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Роберт Уиттакер — Никита Крылов: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 3:20 мск

Роберт Уиттакер — Никита Крылов: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 3:20 мск
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Поединок бывшего чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера и российского бойца Никиты Крылова состоится в ночь с 11 на 12 июля на турнире UFC 329 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Ориентировочное время начала боя — 3:20 мск.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Никита Крылов

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass. Старт турнира запланирован на 00:00 мск, главный кард начнётся в 4:00 мск.

Для Уиттакера этот бой станет дебютом в полутяжёлом весе — ранее австралиец выступал в средней категории, где владел титулом чемпиона UFC с 2017 по 2019 год.

Крылов провёл в UFC 12 боёв, одержав шесть побед. В последнем поединке в январе 2026 года он победил Модестаса Букаускаса нокаутом.

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