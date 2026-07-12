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Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2, реванш: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:00 мск

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2, реванш: прямая онлайн-трансляция начнётся в 6:00 мск
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Прямая онлайн-трансляция реванша бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя начнётся 12 июля в 6:00 по московскому времени.

Бой станет главным событием турнира UFC 329, который пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Посмотреть трансляцию можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Для Макгрегора это будет первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года. Холлоуэй оставался активным: в 2025 и 2026 году он провёл два боя, победив Дастина Порье и уступив Чарльзу Оливейре.

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