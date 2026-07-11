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Двалишвили подрался с призёром ЧМ по вольной борьбе после слов об Умаре Нурмагомедове

Двалишвили подрался с призёром ЧМ по вольной борьбе после слов об Умаре Нурмагомедове
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили стал участником драки, которая произошла после пресс-конференции перед турниром промоушена Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси.

На пресс-конференции Двалишвили задали вопрос о возможной борцовской схватке с Умаром Нурмагомедовым, на что тот ответил: «К чёрту этого парня».

После завершения пресс-конференции к Двалишвили подошёл бронзовый призёр чемпионата мира по вольной борьбе Ахмед Гаджимагомедов, который спросил, почему он позволяет себе подобные высказывания в адрес Нурмагомедова за его спиной. После этого Двалишвили нанёс Гаджимагомедову удар, вслед за этим завязалась небольшая потасовка, которую пресекли сотрудники службы безопасности.

Умар Нурмагомедов, троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, единственное поражение в карьере потерпел от Двалишвили в январе 2025 года.

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