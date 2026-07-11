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Умар Нурмагомедов отреагировал на инцидент с Мерабом Двалишвили в Грузии

Умар Нурмагомедов отреагировал на инцидент с Мерабом Двалишвили в Грузии
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов отреагировал на инцидент с участием американо-грузинского атлета и бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили.

«На Кавказе мужчина определяется честью, достоинством и гостеприимством. Мой друг лишь спросил, почему ты говоришь за спиной у других. Мне не нужно оскорблять тебя, чтобы чувствовать себя мужчиной. Кто ты на самом деле — видно тогда, когда нет толпы и некому вмешаться», — написал Нурмагомедов в социальной сети Х.

18 января 2025 года Умар и Мераб дрались за титул чемпиона в легчайшем весе. Победу одержал грузинский боец единогласным судейским решением и сохранил пояс.

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