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Деметриус Джонсон извинился перед Гейджи за неправильный прогноз на бой с Топурией

Деметриус Джонсон извинился перед Гейджи за неправильный прогноз на бой с Топурией
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Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон рассказал, что попросил прощения у чемпиона в лёгком весе Джастина Гейджи за свой прогноз перед боем с Илией Топурией.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Когда Илия Топурия дрался с Джастином Гейджи, я говорил: «Илия Топурия тебя нокаутирует. Он тебя уничтожит». Если посмотреть на карьеру Джастина, то он всегда оказывается в нокдаунах. Это ни для кого не секрет: бой с Эдди Альваресом, бой с Чарльзом Оливейрой — практически во всех его поединках он пропускает тяжёлые удары.

И вот я увидел вчера Джастина Гейджи на красной дорожке, а многие люди в такой ситуации начинают избегать разговоров. Я подошёл к нему и сказал: «Парень, я ошибался насчёт этого боя. Я действительно ошибся. Ты доказал, что я был неправ». Он сказал: «Я знаю, чувак. Я настоящий боец. В тот вечер я был в своей лучшей форме».

Я ответил: «Да, ты был на высоте. Но ты впечатлил меня, потому что если посмотреть на твою карьеру, тебя всегда роняли, ты всегда оказывался в тяжёлых ситуациях. А если посмотреть на бои Илии Топурии, он всегда наносит большой урон соперникам и отлично завершает поединки». Но Джастин Гейджи проявил характер, выстоял и победил человека, который казался непобедимым», — рассказал Джонсон в прямом эфире FRE Pouch для социальной сети Х.

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