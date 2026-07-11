«Ислам лучший ударник, чем Хабиб». Джонсон — о возможном поединке Макгрегор — Махачев

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе, член Зала славы UFC американец Деметриус Джонсон высказался о возможном поединке между легендарным ирландцем Конором Макгрегором и Исламом Махачевым.

— Если Конор победит Макса, Ислам победит Иана [Гарри], то состоится ли бой между ними?

— Это было бы круто. Я всё ещё за Ислама. Потому что, на мой взгляд, Ислам — гораздо лучший ударник, чем Хабиб, и я думаю, что даже Хабиб согласился бы со мной — Ислам умеет ждать и находить правильный момент, чтобы забрать бой, добравшись до досрочной победы, — приводит слова Джонсона Ариэль Хельвани в социальной сети Х.