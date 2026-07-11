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«Он просто завидует». Арман Царукян — о критике от Пэдди Пимблетта

«Он просто завидует». Арман Царукян — о критике от Пэдди Пимблетта
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян прокомментировал слова британца Пэдди Пимблетта, который ранее раскритиковал его за редкие выступления и посоветовал реже появляться в борцовских турнирах. Царукян назвал Пимблетта завистливым и заявил, что бой с ним не представляет для него сложности.

«Он просто завидует. Это лёгкие деньги, лёгкие деньги. Он никогда со мной не боролся. Он даже драться со мной не хочет, так как же он собирается бороться? Но если захочет — без проблем. Будет легко», — ответил Царукян журналистке во время пресс-конференции перед турниром Real American Freestyle (RAF).

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