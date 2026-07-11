Сехудо назвал единственный шанс Макгрегора на победу в бою с Холлоуэем

39-летний американский боец, обладатель золотой медали Олимпиады-2008 в вольной борьбе и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о поединке между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем на UFC 329.

— Конор Макгрегор будет драться с Максом Холлоуэем. Что думаешь об этом бое?

— О, не знаю, сможет ли Конор Макгрегор победить его. Не думаю, что Конор сможет справиться. Полагаю, тут всё в руках Макса Холлоуэя. Макс Холлоуэй долго в игре. Единственный шанс Конора — в первом раунде, возможно, поймать его ударом, — приводит слова Сехудо аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.