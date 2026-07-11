Джонсон: ему нужно снова стать тем самым прежним Конором Макгрегором

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе, член Зала славы UFC американец Деметриус Джонсон поделился мнением о нынешнем состоянии бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ирландец проведёт первый бой за пять лет на турнире UFC 329 с американцем Максом Холлоуэем 12 июля.

«Мне кажется, Конор постоянно ведёт психологическую войну. Не только со своими соперниками, но и с самим собой. Думаю, он отлично умеет подбадривать себя и убеждать, что способен на всё. Ему нужно снова стать тем самым прежним Конором, если он собирается драться с Максом Холлоуэем. Потому что Макс уже прошёл через всё», — приводит слова Джонсона Ариэль Хельвани в социальной сети Х.