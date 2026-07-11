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Джонсон: ему нужно снова стать тем самым прежним Конором Макгрегором

Джонсон: ему нужно снова стать тем самым прежним Конором Макгрегором
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Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе, член Зала славы UFC американец Деметриус Джонсон поделился мнением о нынешнем состоянии бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ирландец проведёт первый бой за пять лет на турнире UFC 329 с американцем Максом Холлоуэем 12 июля.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Мне кажется, Конор постоянно ведёт психологическую войну. Не только со своими соперниками, но и с самим собой. Думаю, он отлично умеет подбадривать себя и убеждать, что способен на всё. Ему нужно снова стать тем самым прежним Конором, если он собирается драться с Максом Холлоуэем. Потому что Макс уже прошёл через всё», — приводит слова Джонсона Ариэль Хельвани в социальной сети Х.

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