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«Не хотел проявить неуважение». Джон Джонс — о конфликте с Алексом Перейрой

«Не хотел проявить неуважение». Джон Джонс — о конфликте с Алексом Перейрой
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал конфликт с известным бразильским бойцом Алексом Перейрой. Американский спортсмен заявил, что его видео с цепочкой GOAT было реакцией на слова президента UFC Даны Уайта, а не неуважением к Перейре.

«Я не хотел проявить неуважение. Дана Уайт говорил, что Алекс станет GOAT. Я почувствовал себя оскорблённым комментариями Даны. Мне показалось, что он пытался меня атаковать, поэтому записал то видео», — приводит слова Джонса Championship Rounds в социальной сети Х.

Алекс Перейра провёл последний поединок 15 июня на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома в Вашингтоне. Он уступил французу Сирилю Гану техническим нокаутом во втором раунде.

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