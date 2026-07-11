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Уайт: в Лас-Вегасе нет ни одного свободного номера в отелях из-за возвращения Макгрегора

Уайт: в Лас-Вегасе нет ни одного свободного номера в отелях из-за возвращения Макгрегора
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что возвращение экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора на турнире UFC 329 вызвало небывалый ажиотаж в Лас-Вегасе — в городе не осталось ни одного свободного номера в отелях. Бой ирландца с Максом Холлоуэем состоится в ночь на 12 июля.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Один из владельцев футбольного клуба находится в городе, он со своей женой сказал: «Знаешь что? Пойдём на бой». Они не смогли найти номер в отеле по всему городу. В Лас-Вегасе нет ни одного свободного номера. После турнира у Белого дома складывается впечатление, что показатели в социальных сетях превзойдут событие в Белом доме, что просто безумно», — приводит слова Уайта MMA Pros Pick в социальной сети Х.

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