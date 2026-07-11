«Добро пожаловать обратно». Джонсон объяснил, как Холлоуэй должен драться с Макгрегором

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе, член Зала славы UFC американец Деметриус Джонсон рассказал, какую тактику, по его мнению, должен выбрать Макс Холлоуэй в бою с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Встреча состоится 12 июля.

«Я бы просто навязал Конору свой бой. Постоянно давил бы на него. Душил бы его своим прессингом. Лез бы в ближнюю дистанцию, в этот грязный бокс, бил бы по ногам, делал бы бой максимально неприятным, чтобы он вспомнил: «Да, это хреновый спорт. Добро пожаловать обратно».

Стал бы я пытаться перевести Макгрегора в партер? Да. Безусловно. Если бы я был Максом, обязательно бы попытался. А почему нет? Есть огромное количество способов перевести человека в партер. Можно сделать подсечку из муай-тай. Это далеко не всегда проход в две ноги», — приводит слова Джонсона Ариэль Хельвани в социальной сети Х.