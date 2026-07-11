Царукян разгромил Хамитова на борцовском турнире RAF Georgia

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, одержал уверенную победу над казахстанцем Куатом Хамитовым на турнире Real American Freestyle (RAF) Georgia в Тбилиси, Грузия. Поединок завершился со счётом 11:0 в пользу Царукяна.

В главном событии вечера свои навыки проверят 39-летний американский боец, обладатель золотой медали Олимпиады-2008 в вольной борьбе и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо и 35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили.

Арману Царукяну 29 лет. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года.