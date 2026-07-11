Арслан Яллыев досрочно победил Мурада Халидова на турнире IBA.PRO 19 в Москве

На турнире IBA.PRO 19, который прошёл 11 июля в Москве, российский тяжеловес Арслан Яллыев одержал досрочную победу над Мурадом Халидовым. Рефери остановил бой в третьем раунде после того, как Яллыев потряс соперника серией точных ударов.

В концовке второго раунда Яллыев отправил Халидова в нокдаун, а в третьем довёл преимущество до логического завершения.

Для 38-летнего Халидова (12-1, 6 КО) это поражение стало первым на профессиональном ринге. 29-летний Яллыев (17-1, 11 КО), который не считался фаворитом в этом бою, одержал вторую победу подряд после поражения от француза Тони Йоки в мае 2025 года.