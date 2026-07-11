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Атаев победил Ускатеги и стал обязательным претендентом на титул WBA

Атаев победил Ускатеги и стал обязательным претендентом на титул WBA
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Российский полутяжеловес Шарабутдин Атаев одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом мира по версии IBF венесуэльцем Хосе Ускатеги в 12-раундовом элиминаторе WBA, который прошёл в рамках вечера бокса IBA.PRO в Москве сегодня, 11 июля.

Благодаря этой победе Атаев стал обязательным претендентом на титул WBA в полутяжёлом весе. На данный момент абсолютным чемпионом в этой весовой категории является россиянин Дмитрий Бивол, титул регулярного чемпиона принадлежит британцу Давиду Бенавидесу, а временным чемпионом является кубинец Альберт Рамирес.

Для Атаева эта победа стала 10-й на профессиональном ринге.

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