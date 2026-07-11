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Вячеслав Рогозин победил в дебютном бою в профи. Его победу оценил Пакьяо

Вячеслав Рогозин победил в дебютном бою в профи. Его победу оценил Пакьяо
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Российский боксёр в легчайшем весе Вячеслав Рогозин одержал победу над филиппинцем РВ Дениегой единогласным судейским решением по итогам шести раундов. Поединок 20-летнего россиянина прошёл 11 июля в Москве в рамках турнира IBA.PRO 19. За боем наблюдал бывший чемпион мира в восьми весовых категориях боксёр Мэнни Пакьяо.

Для Рогозина этот бой стал первым на профессиональном уровне. Уроженец Ярославля — чемпион России 2025 года и мастер спорта России.

Соперником Рогозина стал 26-летний филиппинец РВ Дениега, на счету которого 12 побед (восемь нокаутом) при трёх поражениях. Ранее Дениега выступал в Японии, ЮАР и на Филиппинах.

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