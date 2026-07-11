Пакьяо оценил дебют Рогозина в профессиональном боксе

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо прокомментировал бой российского боксёра Вячеслава Рогозина на профессиональном ринге. 20-летний боец дебютировал 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве. Россиянин единогласным решением судей по итогам шести раундов победил филиппинца РВ Дениегу.

«Да, это было круто, очень круто. Продолжай в том же духе, ты крутой», — сказал Пакьяо в видео, опубликованном в телеграм-канале Федерации бокса России.

Уроженец Ярославля — чемпион России 2025 года и мастер спорта России.

РВ Дениеге 26 лет.У филиппинца на счету 12 побед (восемь нокаутом) при трёх поражениях. Ранее Дениега выступал в Японии, ЮАР и на Филиппинах.