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Пакьяо оценил дебют Рогозина в профессиональном боксе

Пакьяо оценил дебют Рогозина в профессиональном боксе
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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо прокомментировал бой российского боксёра Вячеслава Рогозина на профессиональном ринге. 20-летний боец дебютировал 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве. Россиянин единогласным решением судей по итогам шести раундов победил филиппинца РВ Дениегу.

«Да, это было круто, очень круто. Продолжай в том же духе, ты крутой», — сказал Пакьяо в видео, опубликованном в телеграм-канале Федерации бокса России.

Уроженец Ярославля — чемпион России 2025 года и мастер спорта России.

РВ Дениеге 26 лет.У филиппинца на счету 12 побед (восемь нокаутом) при трёх поражениях. Ранее Дениега выступал в Японии, ЮАР и на Филиппинах.

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