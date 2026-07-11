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Топурия сделал прогноз на бой Пимблетт — Сен-Дени

Топурия сделал прогноз на бой Пимблетт — Сен-Дени
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия поделился прогнозом на бой между британцем Пэдди Пимблеттом и французом Бенуа Сен-Дени, который состоится на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Не началось
Пэдди Пимблетт

«С Пэдди очень сложно делать прогнозы, потому что он непредсказуемый парень. Иногда выходит и показывает отличное выступление с соперниками, которые, казалось бы, должны его победить. А потом, когда ты почти уверен в его победе, он проигрывает бой.

Так что думаю, Бенуа Сен-Дени победит в этом поединке. Действительно так считаю. Последнее выступление Пэдди, мне кажется, вселило в Бенуа большую уверенность, с которой он выйдет в клетку. Видел, что Пэдди испытывал серьёзные трудности в предыдущем бою. Поэтому думаю, что он победит. Думаю, выиграет этот бой», — приводит слова Топурии Dovy в социальной сети Х.

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