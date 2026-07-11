Топурия сделал прогноз на бой Пимблетт — Сен-Дени

Бывший чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия поделился прогнозом на бой между британцем Пэдди Пимблеттом и французом Бенуа Сен-Дени, который состоится на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля.

«С Пэдди очень сложно делать прогнозы, потому что он непредсказуемый парень. Иногда выходит и показывает отличное выступление с соперниками, которые, казалось бы, должны его победить. А потом, когда ты почти уверен в его победе, он проигрывает бой.

Так что думаю, Бенуа Сен-Дени победит в этом поединке. Действительно так считаю. Последнее выступление Пэдди, мне кажется, вселило в Бенуа большую уверенность, с которой он выйдет в клетку. Видел, что Пэдди испытывал серьёзные трудности в предыдущем бою. Поэтому думаю, что он победит. Думаю, выиграет этот бой», — приводит слова Топурии Dovy в социальной сети Х.