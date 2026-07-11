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Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо на борцовском турнире RAF Georgia

Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо на борцовском турнире RAF Georgia
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В Тбилиси, Грузия, завершился турнир американской лиги Real American Freestyle (RAF). В главном событии вечера выступили два экс-чемпиона UFC Мераб Двалишвили и Генри Сехудо. Схватка завершилась победой Двалишвили со счётом 11-8.

Отметим, Сехудо в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине, Китай, выиграл золотую медаль в вольной борьбе до 55 кг.

В своём последнем поединке в UFC Двалишвили разделил октагон с россиянином Петром Яном. Их бой возглавил турнир UFC 323, который прошёл 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Петра единогласным решением судей.

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