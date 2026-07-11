Непобеждённый россиянин Сусленков досрочно выиграл у Джойса на турнире IBA.PRO 19

Российский супертяжеловес Артём Сусленков техническим нокаутом одержал досрочную победу над британцем Джо Джойсом на вечере бокса IBA.PRO 19 в Москве.

Через две минуты после начала 11 раунда Джойс отказался продолжать поединок, бой был остановлен. Таким образом, победа техническим нокаутом была присуждена Сусленкову.

Теперь на счету Сусленкова 15 побед в 15 поединках, 10 из которых он завершил нокаутом. Благодаря этой победе россиянин сохранил титул WBA Continental в супертяжёлом весе и статус непобеждённого боксёра на профессиональном ринге.

Для финалиста Олимпийских игр Джо Джойса это поражение стало пятым в карьере.