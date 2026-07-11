Мурат Гассиев нокаутировал Питера Кадиру на турнире IBA.PRO 19 в Москве

11 июля на «ВТБ Арене» в Москве прошёл турнир Winline IBA.Pro 19, в рамках которого состоялись боксёрские поединки и бои на голых кулаках. В главном событии вечера чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев встретился с немцем Питером Кадиру, который заменил выбывшего из-за травмы спины француза Тони Йока. Российский спортсмен одержал победу нокаутом в шестом раунде. Угол немецкого боксёра выбросил белое полотенце.

Гассиев показал на взвешивании 104,25 кг, его соперник оказался тяжелее — 116,7 кг. У 29-летнего немца 23 победы (13 из них — нокаутом) и два поражения в профессиональной карьере.

Отметим, изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион 2016 года Тони Йока, но француз снялся с боя за несколько дней до турнира из-за травмы спины. Кадиру вышел на замену на коротком уведомлении.