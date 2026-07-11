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Садулаев проиграл Снайдеру и получил травму на турнире RAF Georgia

Садулаев проиграл Снайдеру и получил травму на турнире RAF Georgia
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Двукратный олимпийский чемпион российский вольник Абдулрашид Садулаев впервые выступил на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси, Грузия, где уступил американцу Кайлу Снайдеру со счётом 4:5 и получил повреждение ноги в концовке схватки. Снайдер сохранил пояс чемпиона в полутяжёлом весе.

Абдулрашиду Садулаеву 30 лет. Он является шестикратным чемпионом мира и Европы по вольной борьбе.

Кайл Снайдер — его ровесник, выигравший золото Игр 2016 года и четырежды становившийся чемпионом мира. В личных встречах Садулаев побеждал Снайдера в финалах чемпионатов мира 2018 и 2021 годов, а также в схватке за золото Олимпийских игр в Токио.

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