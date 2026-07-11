Джейк Пол поставил $ 500 тыс. на победы Макгрегора и Пимблетта

Популярный американский блогер и профессиональный боксёр Джейк Пол сделал крупную ставку на турнир UFC 329, поставив $ 500 тыс. на победы бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и британца Пэдди Пимблетта.

Пол объединил оба исхода в экспресс. Если Макгрегор и Пимблетт одержат победы в своих поединках, выигрыш составит около $ 3,4 млн, что почти в шесть раз превышает сумму ставки.

Напомним, в главном событии UFC 329 Макгрегор встретится с бывшим чемпионом организации в полулёгком весе Максом Холлоуэем. Пимблетт, в свою очередь, проведёт соглавный бой с французом Бенуа Сен-Дени.