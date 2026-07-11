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Гассиев: мне нужны все чемпионские пояса

Гассиев: мне нужны все чемпионские пояса
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Российский боксёр и чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев заявил, что не намерен ограничиваться одним титулом и рассчитывает стать обладателем чемпионских поясов сразу нескольких боксёрских организаций.

«Да, мне интересен не один пояс. Мне нужны все. И я готов», — приводит слова Гассиева издание ТАСС.

Сегодня, 11 июля, в главном событии вечера Гассиев встретился с немцем Питером Кадиру. Российский спортсмен одержал победу нокаутом в шестом раунде. Угол немецкого боксёра выбросил белое полотенце.

Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион 2016 года Тони Йока, но француз снялся с боя за несколько дней до турнира из-за травмы спины. Кадиру вышел на замену на коротком уведомлении.

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