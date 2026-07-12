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Садулаев госпитализирован после поединка со Снайдером на турнире RAF

Садулаев госпитализирован после поединка со Снайдером на турнире RAF
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Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев госпитализирован после дебютного поединка в организации Real American Freestyle (RAF), в котором он уступил американцу Кайлу Снайдеру. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась победой Снайдера со счётом 5:4, а по окончании схватки российский борец не смог самостоятельно покинуть ковёр. Ранее в команде спортсмена сообщили, что россиянин получил травму колена.

Абдулрашиду Садулаеву 30 лет. Он является шестикратным чемпионом мира и Европы по вольной борьбе.

Кайл Снайдер — его ровесник, выигравший золото Игр 2016 года и четырежды становившийся чемпионом мира.

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