Садулаев госпитализирован после поединка со Снайдером на турнире RAF

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев госпитализирован после дебютного поединка в организации Real American Freestyle (RAF), в котором он уступил американцу Кайлу Снайдеру. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась победой Снайдера со счётом 5:4, а по окончании схватки российский борец не смог самостоятельно покинуть ковёр. Ранее в команде спортсмена сообщили, что россиянин получил травму колена.

Абдулрашиду Садулаеву 30 лет. Он является шестикратным чемпионом мира и Европы по вольной борьбе.



Кайл Снайдер — его ровесник, выигравший золото Игр 2016 года и четырежды становившийся чемпионом мира.