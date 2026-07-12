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Олейник завершил карьеру в ММА досрочной победой над Зоваком

Олейник завершил карьеру в ММА досрочной победой над Зоваком
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник одержал досрочную победу над сербом Антонио Зоваком в главном событии турнира Open FC 67 в Москве.

Олейник завершил встречу уже на первой минуте стартового раунда, победив удушающим приёмом. После поединка 48-летний россиянин заявил, что этот бой стал для него последним в профессиональной карьере.

Для российского тяжеловеса эта победа стала 62-й в профессиональной карьере при 18 поражениях и одной ничьей. Свой последний бой в UFC Олейник провёл на турнире UFC Fight Night 211, тогда россиянин уступил Илиру Латифи единогласным решением судей. На счету Зовака теперь 18 побед и 12 поражений.

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