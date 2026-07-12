UFC показал раздевалку Конора Макгрегора перед боем с Максом Холлоуэем

12 июля в Лас-Вегасе, США, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

UFC показал раздевалку ирландца перед боем с американцем.

Фото: Фото: UFC

Соперники встречались ранее в 2013 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал представитель Ирландии. Предстоящий бой пройдёт в полусредней весовой категории до 77 кг.

Отметим, в рамках турнира россиянин Никита Крылов встретится с австралийцем Робертом Уиттакером. В соглавном бою британец Пэдди Пимблетт, подерётся с французом Бенуа Сен-Дени.