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UFC показал раздевалку Конора Макгрегора перед боем с Максом Холлоуэем

UFC показал раздевалку Конора Макгрегора перед боем с Максом Холлоуэем
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12 июля в Лас-Вегасе, США, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

UFC показал раздевалку ирландца перед боем с американцем.

Фото: Фото: UFC

Соперники встречались ранее в 2013 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал представитель Ирландии. Предстоящий бой пройдёт в полусредней весовой категории до 77 кг.

Отметим, в рамках турнира россиянин Никита Крылов встретится с австралийцем Робертом Уиттакером. В соглавном бою британец Пэдди Пимблетт, подерётся с французом Бенуа Сен-Дени.

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