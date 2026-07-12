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Гейбл Стивсон победил Элиша Эллисона в 1-м раунде, 12 июля 2026, UFC 329.

Гейбл Стивсон нокаутировал Элиша Эллисона в дебютном бою в UFC
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12 июля в Лас-Вегасе, США, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В рамках турнира американский олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон встретился с соотечественником Элишом Эллисоном.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Гейбл Стивсон (W) — Элиша Эллисон
12 июля 2026, воскресенье. 02:55 МСК
Гейбл Стивсон
Окончено
KO
Элиша Эллисон

Бой закончился победой Стивсона нокаутом в первом раунде. Для него этот поединок стал дебютным в UFC.

Права на видео принадлежат UFC.

В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

Отметим, в рамках турнира россиянин Никита Крылов встретится с австралийцем Робертом Уиттакером. В соглавном бою британец Пэдди Пимблетт, подерётся с французом Бенуа Сен-Дени.

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