Никита Крылов проиграл Роберту Уиттакеру техническим нокаутом в третьем раунде на UFC 329

12 июля в Лас-Вегасе, США, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В рамках турнира состоялся поединок бывшего чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера и российского бойца Никиты Крылова.

Бой завершился победой австралийца в третьем раунде техническим нокаутом. Это 27-я победа Уиттакера в карьере.

Для Уиттакера этот бой стал дебютом в полутяжёлом весе — ранее австралиец выступал в средней категории (до 84 кг), где владел титулом чемпиона UFC с 2017 по 2019 год. Крылов провёл в UFC 13 боёв, одержав девять побед. В последнем поединке в октябре 2025 года он победил Доминика Рейеса раздельным решением судей.

В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.