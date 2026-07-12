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Марио Баутиста победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей

Марио Баутиста победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей
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12 июля в Лас-Вегасе, США, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В рамках главного карда состоялся поединок в легчайшем весе между американцами Кори Сэндхагеном и Марио Баутистой.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Кори Сэндхаген — Марио Баутиста (W)
12 июля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
UD
Марио Баутиста

Бой продлился все три раунда и завершился победой Баутисты единогласным решением судей.

На счету Баутисты теперь 20 побед и три поражения в ММА. Он идёт на серии из двух побед. Кори потерпел седьмое поражение. В его активе также 18 побед в ММА.

В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке

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