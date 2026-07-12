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Макгрегор появился с новой причёской перед боем с Холлоуэем

Макгрегор появился с новой причёской перед боем с Холлоуэем
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12 июля в Лас-Вегасе, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

Конор Макгрегор перед боем предстал с новой причёской.

Фото: Кадр из трансляции

Соперники встречались ранее в 2013 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал представитель Ирландии. Предстоящий бой пройдёт в полусредней весовой категории до 77 кг. Для Макгрегора это будет первое выступление после пятилетнего простоя — его предыдущий выход в октагон состоялся в июле 2021 года во встрече с Дастином Порье, которая завершилась для ирландца переломом ноги.

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