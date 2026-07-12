Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2, реванш: прямая онлайн-трансляция боя началась

Прямая онлайн-трансляция реванша бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя началась. На момент написания новости бойцы выходят в октагон.

Это противостояние — главное событие турнира UFC 329, который проходит на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Посмотреть трансляцию можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Для Макгрегора это будет первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года. Холлоуэй оставался активным: в 2025 и 2026 году он провёл два боя, победив Дастина Порье и уступив Чарльзу Оливейре.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке