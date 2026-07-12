Пэдди Пимблетт задушил Бенуа Сен-Дени на первых секундах боя

12 июля в Лас-Вегасе, США, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В рамках соглавного боя в лёгком весе подрались француз Бенуа Сен-Дени и англичанин Пэдди Пимблетт. Пимблетт задушил своего оппонента на первых секундах боя.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации восемь побед и одно поражение. В своём последнем бою за временный титул в лёгком весе проиграл Джастину Гейджи.

Бенуа Сен-Дени 30 лет. Француз дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и четыре поражения. В последнем бою техническим нокаутом одолел Дэна Хукера.

В главном бою сегодня подерутся Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй.

Пимблетт в образе француза с багетом намекнул на бой с Сен-Дени